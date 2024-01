Calcio a 5 serie c. Il derby premia il Santa Sofia Il Forlì Oleodinamica Forlivese perde 1-4 contro il DueG Parma nella 4ª giornata di ritorno della Serie C1. La squadra di mister Mingozzi è ora a +2 sui playout. Altri risultati: Baraccaluga Piacenza-Aposa Bologna 6-5, Sassuolo-Rossoblù Imolese 4-4, Montale Rangone Modena-Mernap Faenza 7-8, Equipo Crevalcore-Villafontana Medicina 5-4, X Martiri Ferrara-Rimini 4-3. In Serie C2, il Santa Sofia vince 8-4 nel derby col Santa Maria Nuova 1980. Classifica: Ceisa Gatteo 31; Bagnacavallo 23; Fossolo 21; Only Alfonsine 18; Inedit Rimini 17; Città del Rubicone 16; Santa Sofia e Santa Maria Nuova 12; Erba Riolo Terme 8; Castel San Pietro 3.