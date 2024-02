Calcio a 5 serie c. Il Forlì sprofonda in zona playout Il Forlì Oleodinamica Forlivese subisce una pesante sconfitta per 7-0 contro la capolista Mernap Faenza, tornando così in zona playout. Altri risultati della giornata confermano la situazione difficile della squadra. In Serie C2, due pareggi per le forlivesi le mantengono al terzultimo posto.