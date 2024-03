Calcio a 5 serie c. L’Oleodinamica non si ferma più Il Forlì Oleodinamica Forlivese ottiene un'altra vittoria in Serie C1, battendo il Deportivo Crevalcore 4-1. Altri risultati e classifiche della 20ª giornata. In Serie C2, vittorie per Santa Sofia e Fossolo. Classifica aggiornata.