Calcio a 5 serie C. Oleodinamica, chance in casa con l’Aposa Oggi alle 15 al PalaMarabini di San Martino in Strada si svolgerà il match casalingo tra l'Oleodinamica Forlivese e l'Aposa. Altri incontri della 16ª giornata di Serie C1 sono previsti tra Montale Rangone Modena e Rossoblù Imolese, Baraccaluga Piacenza e Villafontana Medicina, Sassuolo e X Martiri Ferrara, Equipo Crevalcore e Rimini, DueG Parma e Mernap Faenza. In Serie C2, nel 13° turno, si affronteranno Santa Sofia e Ceisa Gatteo, Erba Riolo Terme e Santa Maria Nuova 1980. La classifica vede in testa Mernap Faenza e Villafontana Medicina con 35 punti, seguiti da Sassuolo e X Martiri Ferrara con 31 punti. Ceisa Gatteo è in testa nella Serie C2 con 34 punti.