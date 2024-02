CALCIO A 5 SERIE C. Oleodinamica ko. Colpo del S. Sofia Serie C1: L'Oleodinamica Forlivese perde in casa contro l'Aposa Bologna 1-3. Costantin Albu segna l'unico gol per la squadra di Forlì. Altri risultati della giornata. Classifica aggiornata. Serie C2: Il Santa Sofia sconfigge la capolista Ceisa Gatteo 6-5, grazie al ritorno di Youness Artoum. Altri risultati e classifica aggiornata.