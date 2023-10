Calcio a 5 serie c. Salvatore non basta:. Forlì in zona playout Il Forlì Calcio a cinque perde 4-6 in casa della Rossoblù Imolese e scivola in zona playout. Anche le forlivesi Inedit Rimini e Santa Maria Nuova 1980 perdono rispettivamente 6-5 e 1-4. Classifiche in evidenza per Mernap Faenza, X Martiri Ferrara, Sassuolo e Villafontana Medicina.