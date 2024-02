Calcio a 5 Serie C1. La corazzata Versilia affonda Città di Massa

CITTÀ DI MASSA

1

VERSILIA

4

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Verduci, Barsotti, Zoppi, Ricci, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Bendinelli. All. Bertucci.

VERSILIA: D’Onofrio, Bertozzi, Polloni, Gennai, Cattani, Bertoldi, Ciardelli, Tintori, Gambino, De Angeli, Bandinelli, Pitonto. All. Roggio.

Arbitri: Bertocchi di Firenze e Sarli di Pisa. Marcatori: Zoppi (M), Gambino, Tintori, De Angeli.

MASSA - Niente da fare per il Città di Massa che ha dovuto lasciare il passo alla capolista Versilia nel derby apuo-versiliese disputatosi al Palazzetto dello Sport di Massa valevole per la 24° giornata del campionato di serie C1.

La partita, molto sentita, è stata intensa e molto combattuta nel primo tempo che ha visto andare a riposo la squadra che sta dominando il torneo con un gol di vantaggio siglato al 7’. Nella ripresa già al 3’ di gioco è arrivato il raddoppio ospite che ha messo ancor più in salita il match per i massesi. Il Versilia ha colpito ancora all’8’ ed a quel punto i padroni di casa si sono persi d’animo subendo al 14’ anche la quarta rete su azione da calcio d’angolo che ha visto la squadra completamente ferma.

E’ arrivato troppo tardi ed è servito soltanto per salvare l’onore il gol della bandiera siglato da Simone Zoppi al 28’ quando i bianconeri erano ormai passati al portiere di movimento con capitan Dodaro stabilmente nella metà campo avversaria. Il Città di Massa resta al quarto posto in classifica e venerdì prossimo andrà a far visita al GF Rione C5 che è penultimo nel girone. Classifica: 60 Versilia, 50 Futsal Torrita, 49 Monsummano, 44 Città di Massa, 43 San Giovanni, 36 Alberino, 35 Tau Futsal, 30 Ibs Le Crete, 27 La 10 Livorno, 26 Verag Villaggio, 22 Virtus Poggibonsi, 16 Five To Five, 15 Deportivo Chiesanuova, 12 GF Rione C5, 9 Firenze C5.

Gianluca Bondielli