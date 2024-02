Calcio a 5 serie C1. Oleodinamica a Faenza contro la capolista

Serie C1. Trasferta in casa della capolista, nella quinta giornata di ritorno (ore 15), per l’Oleodinamica Forlivese impegnata al Palacattani di Faenza in casa della Mernap. Le altre gare: Rossoblù Imolese-Baraccaluga Piacenza, Aposa Bologna-Montale Rangone Modena, Sassuolo-Villafontana Medicina, X Martiri Ferrara-Equipo Crevalcore, Rimini-DueG Parma. Classifica: Mernap Faenza, Villafontana Medicina 32; Sassuolo 31; X Martiri Ferrara 30; Equipo Crevalcore 27; Forlì 18; Baraccaluga Piacenza 17; DueG Parma 16; Aposa Bologna 14; Rossoblù Imolese 9; Rimini, Montale Rangone 7.

Serie C2. Nel terzo turno di ritorno il Santa Sofia (12), reduce dalla vittoria nel derby, è in trasferta sul campo del Fossolo (21). In casa il Santa Maria Nuova 1980 (12) con il fanalino Castel San Pietro (3).