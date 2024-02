Calcio a 5 Serie C1. Verag Villaggio al palo dopo il ko con Versilia

Nulla da fare per la Verag Villaggio sul campo della capolista Versilia, ormai ad un passo dalla promozione in B nazionale. La squadra pratese ha perso 7-3 (doppietta di Andrea Giannattasio e gol di Cavallaro) e resta ancorata a 23 punti nella classifica della serie C1. Gli uomini allenati da Grandi punteranno a rifarsi nel turno di questo fine settimana, quando affronteranno in casa il GF Rione, penultimo della classe. Nella ventiduesima giornata di serie C2, il derby d’alta quota fra Timec e Atletico 2001 si è concluso in parità: 3-3. La squadra guidata da Bini Conti è rimasta in vetta alla classifica perché anche il più immediato inseguitore, l’Atletico Fucecchio, è stato fermato sul pari dagli altri pratesi del No Sense (6-6), ora quarti. Questi gli altri risultati delle pratesi: San Giusto-Limite e Capraia 6-0, Laurenziana-Chiesanuova 4-0 e Alfieri Campi-La Querce 1-8. Ed ecco il calendario per questo fine settimana: Midland-Atletico 2001, Chiesanuova-Centro Storico Lebowski, La Querce-Laurenziana, Timec-No Sense e Sestoese-San Giusto. Intanto la Timec (5-4 al Futsal Viareggio) ha raggiunto i quarti di Coppa, eliminato invece il San Giusto (2-4 con il Massarosa).

M.M.