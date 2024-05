CALCIO A 5 SERIE C2. Timec e No Sense: avanti con i playoff

Tempo di playoff per il campionato di serie C2. Ben quattro le squadre pratesi qualificate per la disputa degli spareggi promozione, ma solo due sono rimaste in gioco dopo il primo turno. Iniziamo parlando di queste ultime, che non a caso sono state le migliori durante la regular season. Anzi, la Timec Prato ha anche fallito di un soffio la promozione diretta, andata all’Atletico Fucecchio. La Timec ha superato con scioltezza il primo turno dei playoff, battendo 5-2 il Midland Global Sport grazie alla doppietta di Riccio e alle reti Guasti, Serio e De Maio. Domani, per la gara unica del secondo turno, riceverà il Cus Pisa, che al primo turno ha eliminato gli altri pratesi dell’Atletico 2001. Al secondo turno è approdato anche il No Sense Prato, che ha sconfitto il Futsal Viareggio per 4-0 con doppietta di Bloisi e gol di Di Mauro e Iobi. Ora se la vedrà con il Terranuova Traiana, che al primo turno ha avuto la meglio sul San Giusto per 5-2. La gara sarà disputata sul campo degli aretini. Le vincenti si qualificheranno per la Final Four pomozione che andrà in scena dal 17 al 19 maggio.

M. M.