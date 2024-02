Calcio a 5 serie: obiettivo playoff per i valdarnesi. La Futsal Sangio all’attacco del Levante

SAN GIOVANNI

Domenica un’intera giornata dedicata al calcio fra San Giovanni e Grosseto. La mattina alle 11 incontro decisivo per i play-off del calcio a 5 fra le squadre Under 19 della Futsal Sangio e Grosseto (atleti anche delle prime squadre), nel pomeriggio calcio a 11 Sangiovannese-Grosseto. La Futsal Sangio è reduce da due vittorie in trasferta che l’hanno portata sulla soglia dei play-off. Le importanti e belle prestazioni dei ragazzi di coach Alex Diaz hanno valore di rilancio della squadra che aveva lasciato un pò a desiderare. La prima vittoria per le finali di Coppa Italia nei giorni 28-29 e 30 marzo, col risultato di 3-4, l’altra sfida di campionato con vittoria per 2-3. Partita importante per i playoff quella contro il Levante Futsal (Genova), che si giocherà domani alle ore 15 al pallone tensostatico di Piazza Palermo a San Giovanni.