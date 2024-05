Calcio a 5 Terza vittoria consecutiva in Coppa. La Ricel serve un poker di reti contro la Dabda

Ricel

4

Dabda

1

RICEL: Nardi, Megan, Orsini, Rizzitelli, Casali, Crecchi, Barsocchi. All. Nista.

DABDA: Figliè, Mainardi, Bonistalli, Labranca, Mangini, Salvini, Schiavo, Macauda, All. Truglio.

Arbitro: Benvenuti di Empoli.

Marcatori: 15’ Orsini (R), 27’ Macauda (D), 29’ e 42’ Megan (R), 38’ Casali (R).

CARRARA – Terzo turno di Coppa e terza vittoria per la voracissima Ricel che non si accontenta del fresco titolo, il quarto consecutivo, di campione regionale. Le livornesi, già battute due volte in campionato e una nella semifinale playoff, hanno attinto qualche rinforzo da una squadra di serie B nazionale Figc per provare a contrastare le “apette“ ma senza risultati. Pur con un quintetto inizialmente prudente le apuane hanno sbloccato il risultato con Orsini. Solo un paio di interventi del portiere labronico e due pali colpiti da Rizzitelli hanno impedito che si andasse al riposo con un vantaggio più corposo.

Nella scoppiettante ripresa pari immediato di Macauda ma la Ricel ha rimesso subito la freccia con Megan e Casali. Nel finale un missile ancora di Megan ha scritto i titoli di coda sul match.