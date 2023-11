CALCIO A 5. Timec e San Giusto ok. In serie C1 tanti rinvii Il calcio a cinque pratese è stato interessato da diversi rinvii, ma alcune partite si sono disputate regolarmente. Domani si giocheranno Atletico Fucecchio-Timec, Atletico 2001-Alfieri Campi, No Sense-La Querce, Olimpia Pistoiese-Chiesanuova e San Giusto-Quartotempo. In C1, la Verag farà vista al San Giovanni.