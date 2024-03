Calcio a 5 Uisp. La regular season dominata dall’Fc Perù che ha fatto incetta di premi

Dominio sudamericano, è il verdetto del campionato di calcio a 5 della Uisp. L’imbattuto Fc Perù, primo con 12 lunghezze di vantaggio sulla seconda, si è qualificato per la semifinale playoff. La squadra ha fatto incetta di premi: Joel Alcides Feria Chaparro è stato proclamato miglior marcatore e miglior assistman (40 reti e 17 assist), Jairo Josè Huamani Capristano ha vinto il premio di miglior under 30. Il Collebronx, secondo in classifica, ha conquistato la semifinale playoff. Terza la Tre Torri Sarnano, che nel quarto dei playoff riceverà alle 21.30 di domani l’Atletico Macerata. Quest’ultima dopo gli innesti fatti a seguito della pessima prima parte ha poi infilato 7 vittorie in 8 gare, da applausi l’apporto di Nadir Bajrami, autore di 28 reti e 12 assist in 9 presenze, proclamato miglior giocatore over 30. Concludono il tabellone dei quarti dei playoff la quarta e la quinta classificata, rispettivamente il Borussia Cappuccini e l’Oftalmedica Albanet, che mercoledì alle 20.30 si sfideranno al campo del S.S. Sacramento. Saranno il Sàzon Latino, il Jaguars Futsal Club MC ed il fanalino di coda, i Winners, a contendersi la coppa Wild Card che garantisce 10 tesseramenti gratuiti alla stagione 2024-25. Nel primo appuntamento (al campo del S.S. Sacramento mercoledì 27 marzo alle 21.45) si sfideranno il Sàzon Latino ed il Jaguars Futsal Club. La squadra sconfitta avrà un’altra possibilità di raggiungere la finale, andando a sfidare i Winners.