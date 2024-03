Calcio a 5 uisp. Ll Lokomotiv viaggia ancora in vetta ma il Bosi non molla Nella 18ª giornata del campionato di calcio a cinque della Uisp al centro Corner di Villanova, la Lokomotiv Forlì vince 6-5 sull’Hellblau. In testa alla classifica cannonieri Matteo Ossani del Fusion Faenza con 95 gol.