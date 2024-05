Calcio a 5...fra i banchi

Due mattinate di sport, inclusione, divertimento e...calcio a 5 nell’impianto sportivo di Padre Dionisio Sporting Club di via dei Colli, dove si sono svolti i campionati studenteschi provinciali per le scuole di 1° e 2° grado. A coordinare la giornata il referente territoriale di educazione motoria Marcello Storti e per la Figc Settore giovanile e scolastico il professor Pier Giorgio Baudinelli. Nonostante il meteo, gli alunni in campo hanno dato vita ad incontri emozionanti e tecnicamente validi. A conquistare il titolo (e il pass per la fase regionale) per la categoria Cadetti e Cadette è stata la scuola media di Santo Stefano Magra, ’doppietta’ anche per il liceo Parentucelli nelle categorie Allieve e Allievi e dell’Einaudi nella categoria Juniores maschile. Il professor Storti ringrazia della disponibilità "il gestore Luca Gaspani, i colleghi di motoria per la collaborazione e tutti i genitori intervenuti". I risultati delle partite.

ALLIEVI

Girone A: Einaudi A-Mazzini 2-5, Einaudi A-Parentucelli 0-8, Parentucelli-Mazzini 3-0. Girone B: Einaudi B-Capellini/Sauro 1-6, Einaudi B-Casini 3-2, Capellini/Sauro-Casini 3-1. Finale: Liceo Parentucelli- Itis Capellini/Sauro 4-1.

ALLIEVE

Finale: Liceo Mazzini-Liceo Parentucelli 0-6

JUNIORES MASCHILE

Alberghiero Casini-Einaudi Chiodo 2-4

CADETTI

Girone finale: Follo-Santo Stefano Magra 0-1, Val di Vara-Follo 2-1, Santo Stefano Magra-Val di Vara 3-2.

CADETTE

Finale: Santo Stefano Magra-Follo 6-1

Da professor Baudinelli un ringraziamento alla sezione arbitri Aia di Spezia, al suo presidente Loris Pedroni e "agli ottimi arbitri Cristian Di Brango, Luca Tagliaferri e Tommaso Castellucci". Il 20 maggio le squadre vincenti nelle categorie Cadetti, Cadette, Allievi e Allieve andranno a Genova per disputare la fase regionale.