Calcio a 7. Beyfin Rocca Tedalda fa festa. Ma attenzione al Mezzana

Una vittoria che vale il + 5 in classifica. Fa festa la capolista Beyfin Rocca Tedalda nel campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp. La prima della classe batte 5-2 il Puccini, sesta forza del torneo, e ne approfitta per allungare sui Real Mentescarsi che non vanno oltre il pareggio per 4-4 contro il Miaf. A cercare di arginare la fuga del Beyfin potrebbe però essere il Mezzana Club atteso dalla gara contro il Manchester. In caso di vittoria il Mezzana salirebbe in seconda piazza a tre punti dalla vetta. Attenzione però ai rivali di giornata, quarti, e che hanno ancora ambizioni di primato nella massima serie. Passando agli altri risultati dell’undicesima giornata di serie A, si sbloccano Le Barbie 1312, vincenti 3-1 sull’FChill. Ora sono ultimi ma a pari merito con La Briglia che invece perde di misura 4-3 col Prato Ecologia. Finisce in parità Naif - Panchester United, col risultato di 5-5. Spostandoci in serie B sempre dell’Msp, il Real Pavo batte anche La Vallata. Un successo arrivato rotondo al Chiavacci col punteggio di 9-2, con gli avversari che solo nella prima frazione di gioco hanno tenuto il passo della capolista. Nelle altre partite da annotare il 7-5 con cui il Monte Real si sbarazza dell’opposizione della Fornacese e il 3-1 con cui i Caballeri superano l’All Beck’s.