Calcio a 7 campionato serie b msp. Monte Real contro il Real Pccn, è ancora testa a testa per il secondo posto

Prosegue il testa a testa per il secondo posto nel campionato di serie B di calcio a 7 promosso dall’Msp. Il Monte-Real, terzo, prova a insidiare la seconda piazza del Real Pccn, ma il distacco resta immutato di tre lunghezze. Sia la seconda che la terza della classe nell’ultimo turno centrano il bottino pieno. I primi a vincere sono i ragazzi del Pccn che di misura superano 4-3 il Real Vallata. Un’affermazione più sofferta del previsto al cospetto della tredicesima forza del girone, ma che risulta pesantissima ai fini della classifica. Bene, come detto, anche il Monte-Real che invece si impone facilmente 8-2 sul Tiolaser. In questo caso, almeno sulla carta, la gara doveva essere più equilibrata, e invece la terza della classe ha avuto vita facile contro una truppa che occupa il decimo posto in graduatoria. In questo testa a testa a fare da spettatrice è la capolista Real Pavo, che ha sette punti in più del Pccn e che deve ancora giocare la propria gara contro il Novachiesa in programma al Chiavacci. Il pronostico è tutto a favore della prima della classe nel più classico dei testacoda, visto che gli avversari occupano l’ultima piazza in classifica. Passando agli altri risultati della cadetteria, il Soccer Life sale in settima piazza vincendo lo scontro diretto con Gli Stirati col punteggio di 3-1. Bene anche la truppa dello Sbancatore che con un 6-3 tennistico riesce ad avere la meglio dei Caballeri. Il quadro di giornata si chiude con Real Colizzati - Area 22 ed Excelsior - All Beck’s. In serie A di calcio a 7 sempre targata Msp, invece, le big devo ancora giocare. Grande attesa per lo scontro diretto fra la capolista Beyfin Rocca Tedalda e la terza della classe Real Mentescarsi. Mentre la seconda, il Manchester, deve sfidare il Ginga Futebol Clube, settima compagine della classifica.