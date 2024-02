Calcio a 7 Csi. È bagarre in vetta, tre squadre in 2 punti:. Enterprise davanti a Ca’ Ossi e Only Over L'Enterprise guida l'Eccellenza del calcio a 7 CSI dopo 12 giornate, seguita da Ca’ Ossi e Only Over. In Promozione, La Balena e Cccb dominano i rispettivi gironi.