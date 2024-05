Calcio a 7 csi, ULTIMA GIORNATA. Che volata in Promozione. Morandi (Academy) re dei gol

Manca un turno alla conclusione del campionato di calcio a 7 del Centro Sportivo Italiano (Csi): ecco la situazione nei tre gironi a livello locale.

Eccellenza. Al comando c’è l’Enterprise, impostasi 4-0 sul Puerto Escondido: è a +7 sulla rivale più vicina. Classifica: Enterprise 53; Only Over 46; Ca’ Ossi 44; Forum Social, Cusercolese 37; Forum Livii; Furie Rosse 34; Experienza 28; Pink Turkey 27; Raketown 17; Banda Marvelli, Puerto Escondido 11. Con 45 gol guida tra i cannonieri Monsif Lahliouis (Pink Turkey) davanti a Nicholas Raffelli (Only Over) a quota 33, e Marco Fiore (Furie Rosse) con 29 centri.

Promozione girone A. Al comando il Chateau che ha battuto 8-4 il Buscherini, ora rimasto più staccato. Il finale di stagione, tuttavia, si deciderà con una maxi volata.

Classifica: Chateau 38; G-Infissi 37; Premilcuore 36; Buscherini 31; Team Bota 25; Internazionale, Castrocava 23; Santa Sofia 22; Collinello 15; Pianta 3. Con 40 gol il tiratore scelto del raggruppammento è Geri Kazazi del G-Infissi, ancora in lotta per il primato.

Promozione girone B. La Balena, forte anche del 5-4 della precedente giornata sul CCCB, guarda tutti dall’alto. Può mantenere così un +5 sulla seconda classificata.

Classifica: La Balena 50; Sole Pulizie 45; Carpena/Magliano 42; Academy 41; CCCB 40; Biancanigo 25; A-Team 22; Ajax Forlì 19; De Wallen, Orto di Enrico 15; Audax 9. Con la bellezza di 63 marcature, Pietro Morandi (Academy) è capocannoniere del girone.