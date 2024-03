Calcio a 7 Msp. Sorpasso dei Real Mentescarsi. Strada spianata per la capolista

Sorpasso al secondo posto per i Real Mentescarsi nel campionato di serie A di calcio a 7 targato Msp. La seconda della classe si impone col punteggio di 7-2 Desturbo, sesta forza, e piazza il sorpasso sul Manchester (deve ancora disputare il match della 21esima giornata). La sfida in programma al campo di Mezzana vede come rivali il Panchester United. Molto più tranquilla la corsa in solitaria della capolista Beyfin Rocca Tedalda che non sembra avere rivali nella competizione. La prima della classe al Chiavacci deve ancora giocare col Miaf, ma si gode i sei punti di vantaggio (e una partita in meno) sui Real Mentescarsi. Nonostante la duplice vittoria sono fuori dalla corsa per il podio Mezzana Club e Ginga Futebol Clube. Nel primo caso l’affermazione arriva 2-1 su La Briglia al Galleni, mentre per il Ginga il successo è per 5-3 sull’Aggarganella. Bene anche le Barbie 1312 che superano 4-2 l’Fc Puccini, mentre l’FChill cade 1-0 contro il Culligan. Nella serie B calcio a 7 Msp, rallenta nella corsa al vertice il Real Pavo che impatta 3-3 col Soccer Life. La capolista ha dieci punti di vantaggio sul Real Pccn, ma quest’ultimi vincendo al Chiavacci contro l’Excelsior Fc potrebbero ridurre a -7 il distacco. La lotta per il terzo posto è un discorso fra Monte-Real e Real Colizzati: quest’ultimi rischiano il sorpasso del Monte-Real. Pari 1-1 fra Real Vallata e Fornacese, mentre il Tiolaser crolla 7-3 con gli Stirati.