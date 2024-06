Calcio a 7: stasera la finale tra Hood’s Life e Pontormese. Derby tutto empolese per il titolo regionale

Dominio assoluto del Comitato Uisp Empoli Valdelsa, che ha piazzato tre squadre nelle semifinali per il titolo regionale di calcio a 7. Un exploit che è valso una finale tutta locale (fischio d’inizio stasera alle 22 a Monsummano Terme) con i campioni in carica del campionato empolese, Hood’s Life che sfideranno la Pontormese, conquistatrice della Coppa Uisp di casa nostra. I primi, formazione che si è iscritta quest’anno per la prima volta centrando subito il successo territoriale, hanno eliminato prima i versiliesi del Bagno Irene per 5-0 e poi in semifinale i grossetani dell’Oasi Lido con un altrettanto netto 6-2.

Per quanto riguarda la Pontormese di capitan Valenti, invece, l’avventura regionale è partita con il turno preliminare, in cui ha superato 4-2 i senesi della Polisportiva Sant’Andrea, per poi proseguire con il 4-1 inflitto ai quarti di finale ai versiliesi del Magnets United e conclusasi con il derby di semifinale contro i campioni regionali in carica dell’Fc Capraia, superati con un rotondo 9-3. Una finalissima, quindi, in cui l’Hood’s Life di mister Lorenzo Cioni potrà centrare un incredibile doppietta dopo la vittoria dello scudetto come già riuscito la scorsa stagione al Capraia.

La squadra di coach Emanuele Allori ha visto quindi sfumata la possibilità di difendere il titolo, dopo aver superato i primi due turni ai danni di Navires Pane e Olio (Versilia), battuto 9-8 ai rigori dopo aver chiuso i tempi regolamentari sul 4-4, e La Serena (Siena), successo di misura per 2-1. Alla competizione si era qualificata anche una quarta formazione empolese, il Marcignana, grazie al terzo posto in campionato ma i biancorossi sono stati eliminati ai quarti proprio dai maremmani dell’Oasi Lido solo alla lotteria dal dischetto (4-4 al 60’), dopo aver battuto al primo turno per 9-2 i senesi del Castellina in Chianti. Il percorso proseguirà poi con le finali nazionali di Rimini dove, dal 21 al 23 giugno prossimi, si sfideranno le squadre qualificatesi alla prestigiosa ribalta organizzata da Uisp Nazionale.