Calcio a 7 Uisp. Locanda Alinò segna 10 gol e torna sola in vetta. Girone 2, Veppo scatenato batte 6-1 la capolista

Passeggiando con lo Sporting Bacco con una decina di gol, la Locanda Alinò torna solitaria in vetta, lasciando dietro l’Avosa che osserva il suo turno di riposo. Nella sesta di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 Uisp, continua a cadere La Gira O.F. Chelli, mentre tutto si muove in zona playoff. La capolista Realchiappa Progetto Appalti viene distrutta dal Veppo, ma non ne approfitta la seconda del Girone 2, il Real Dlf Pizzeria Chiara. Solo il Levanto fa un bel balzo in avanti. Allunga il Ccr Muggiano/O.F. Chelli in testa al Girone 3.

Girone 1 La Gira O.F. Chelli-Tabaccheria Briselli 2-4 Canese S., Llozhi E.; Tacchini N. (2), Stefanelli L., Raggi F. Pellegrini Gomme-Sesta Godano 4-3 Castagnaro M. (2), Strata M., Battolla A.; Taddei D., Visigalli E., Sarr M. Ristorante Pin Bon-Saja Srl 4-6 Rossi C. (2), Petru L., Greco L.; Llozhi S. (2), Gjuzi S. (2), Uka F., Sula S. Sporting Bacco-Locanda Alinò 0-10 Novani R. (4), Morina F. (2), Migliore F. (2), Acosta Rodriguez F., Garofano D. Classifica: Locanda Alinò punti 28; Avosa 26; La Gira O.F. Chelli 23; Tabaccheria Briselli e Saja 18; Pin Bon 13; Pellegrini 9; Sesta Godano e Leta1990 8; Sporting Bacco 6.

Girone 2 Asd Veppo-Realchiappa Progetto Appalti 6-1 Makitov I. (2), Denegri G., Fontanabona I., Fontanabona M., Varsi F.; Granados A. Asd La Foce Fuoricampo-Ac Rebocco/Vf Alino 7-3 Cancogni D. (3), Colombo A. (2), Russo J. (2); Coppola M. (2), Bruccini B. Levanto-Pizzeria Fuoricampo 6-3 Pettirossi R. (4), Delmedico G., Currarino A.; Siciliani S. (3) Real Dlf Pizzeria Chiara-Asc Bagnone 3-4 Rabà G. (2), Musetti A.; Pellegrini M. (2), Giromini M. (2) Bar Cavour-Bar Ravenna 2-2 Pierini L. (2); Del Bene A. (2). Classifica: Realchiappa punti 22; Real Dlf 21; Levanto 20; Moto Masini 18; Veppo e Bagnone 17; Cavour 15; Fuoricampo 12; Rebocco/Alinò 10; Ravenna 8; Foce Fuoricampo 7.

Girone 3 Ccr Muggiano/O.F. Chelli-Autoservice Cassana 6-4 Navari L. (4), Cantoni S. (2); Mariotti D., Piva D., Finocchietti S., Licari A. Delta del Caprio-Dlf/Gmn 1-3 Volpi M.; Barbieri N. (2), La Barbera V.Amatori Per Lucio-Marola 3-3 Pennacchi J., Barattini M., Lazzari L.; Severi S. (3) Arci Canaletto-Anglotech 4-5 Crocetti M. (3), Mezzani D.; Conti F. (2), Genova T., Mancuso J., Iaione M. Sarzanello-Monti 2-5 Domenichelli M., Gazzotti F.; Scozzari D. (2), Crispi L. (2), Lombardi L.