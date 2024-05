Calcio a 7, va in archivio la rassegna Csen. Bar Pi&Ro si conferma campione provinciale

Per il terzo anno consecutivo il Bar Pi&Ro si laurea campione provinciale Csen di calcio a 7. La compagine del patron Piero Cecconi anche in questa stagione sbaraglia la concorrenza e dopo un po’ di difficoltà in regular season (secondo posto a 31 punti, dietro al Cadimare primo a 37) nei playoff per il titolo si sbarazza de La Cantina 7-3 in semifinale e di Fa.Ni., compagine ecuadoregna, in finale per 8-2. Partite sempre in pugno per i ragazzi di mister Stefano Tonelli, che il 1° giugno, difenderanno al Fuoricampo di Rebocco, il titolo di campione regionale vinto lo scorso anno, mentre il 21, 22 e 23 giugno saranno impegnati a Misano Adriatico per le finali nazionali. Tornando al percorso, nei match del percorso conclusivo, decisivi i fratelli Salku (Bruno e Andrea, in forza alla Fivizzanese) autori, rispettivamente, di un poker di gol a testa tra semifinale e finale. Ottime prove anche del 2004 Christian Mai, premiato miglior portiere e dei numerosi giocatori andati a referto tra i quali Lorenc Sqyipi (del San Marco Avenza) e Donad Meta (doppietta per lui nell’epilogo).

Capocannoniere è Simone Sassarini de La Cantina con 25 reti. In finale (con dirigenti Eleonora Tonelli, Fabio Frunzo e Piero Cecconi) hanno giocato Christian Mai, Federico Bellavigna, Francesco Porpora, Cristiano Agrifoglio, Florenc Meta, Darli Lala, Simone Bellettini, Donad Meta, Andrea Salku, Leono Lesi, Edoardo Vanoli, Emirjion Llozhi, Bruno Salku e Giacomo Poli Barberis. Nella rosa anche Davide Biagi, Thomas Saloni, Simone Pecorelli, Cesare Villa, Filippo Villa, Alessandro Belforti, Blerim Morinaj, Mohamed Alì Ghandour, Alessio Di Nicola, Mirian Memaj, Lorenc Shqypi, Antonio Lushi, Ergus Dodaj, Massimo Maccarone, Claudio Ndreca, Domenico Patricelli, Lorenzo Raggi e Denis Uka. Ora capitan Simone Bellettini e compagni sono attesi dalla finale di Coppa Csen, in modo da poter completare un triplete (dopo precampionato e il campionato), che avrebbe dello straordinario.

Marco Magi