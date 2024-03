Calcio a Cinque

Il Modena Cavezzo (in foto il portiere Pardal) ha stasera alle 18 la grande occasione per chiudere i conti salvezza. Al PalaCavezzo nell’8^ di ritorno di A2 Elite arriva l’Altovicentino penultimo a -11 dai gialloblù pur con una gara giocata in più: ad oggi non ci sarebbe il playout (la ’forbice’ deve essere massimo di 7 punti) e i vicentini scenderebbero direttamente in A2. Con un successo e il conseguente +14 la marcia verso la salvezza della squadra di Sapinho sarebbe tutta in discesa. Per l’occasione gialloblù al completo con il rientro di El Madi dalla squalifica, ma con l’incognita di un virus che ha colpito qualche giocatore. "È una finale più per loro che per noi, ma vincere ci avvicinerebbe al traguardo" le parole del tecnico brasiliano.

Le altre: Elledì-Pagnano, Fenice-Petrarca, Pistoia-Lecco, Pordenone-Cdm, Altamarca-Mestre, rip. Leonardo.

Classifica: Petrarca 45, Altamarca 38, Pordenone 37, Cdm 34, Elledì 31, Leonardo 29, Lecco 28, Mestre 27, Pagnano 25, Fenice 19, Modena Cavezzo 18, Altovicentino 7, Pistoia 3.

In Serie C1 (quart’ultima giornata) dopo la frenata col Rimini che ha fatto scappare la vetta a -6 il Sassuolo terzo torna alle 16 a Palagano per ricevere il Baraccaluga, mentre il Montale rilanciato da 6 punti in 3 gare alle 14,30 è di scena a Crevalcore. In C2 (terz’ultima giornata) la Pro Patria San Felice alle 15 è attea da derby di Nonantola: in caso di successo abbinato alla mancata vittoria sia dello Shqiponja secondo a -5 (col Ludovico) che del Guastalla terzo a -6 (con L’Eclisse) la C1 sarebbe matematica. Per l’Emilia Futsal quinto alle 14,30 sfida playoff sul campo del Ponte Rodoni. In Serie D ieri sera United Carpi-Phoenix, oggi alle 15 Virtus Cibeno-Corte.

d.s.