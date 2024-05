Calcio a cinque. Adesso è ufficiale. Checa torna al Mc

Lo abbiamo dato in anteprima un mese fa e da ieri sera è ufficiale. Nunzio Checa torna alla guida del Modena Cavezzo, pronto per la sua seconda annata di fila in Serie A2 Elite. Dopo una sola stagione di ’separazione’ in cui il tecnico napoletano classe ’71 ha guidato in Serie B il Real Casalgrandese, Checa torna a casa: in gialloblù era arrivato nel 2019 conquistando subito il salto dalla C1 alla B, confermato poi anche nella fusione col Cavezzo timbrando l’immediato salto in A2. Al Modena Cavezzo poi Checa ha vissuto altri due anni, con la salvezza in A2 e il salto in A2 Elite. Assumerà un ruolo da general manager.