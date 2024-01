Calcio a Cinque. Il Modena Cavezzo nella tana dell’Altamarca. Pro Patria a Guastalla

Lanciato da 2 vittorie di fila, il Modena Cavezzo si presenta oggi alle 17 al PalaMaser di Treviso per sfidare lo Sporting Altamarca terzo a -6 dalla vetta, nella 4^ di ritorno di Serie A2 Elite. Le due assenze per squalifica di Dudu Costa (2 turni) ed El Madi complicano una gara già difficile per i gialloblù di Sapinho che hanno ipotecato la salvezza col +13 sull’Altovicentino. "Veniamo dalla migliore gara della stagione – spiega il tecnico – e affrontiamo una delle corazzate del girone, ma cercheremo di sfruttare il buon momento, anche se le assenze sono molto pesanti. Un risultato positivo potrebbe anche far cambiare le prospettive del campionato". Clas. Petrarca 35, Pordenone 30, Altamarca 29, Leonardo 26, Cdm e Elledì 25, Lecco 22, Pagnano 21, Mestre 20, Fenice 18, Modena Cavezzo 17, Altovicentino 4, Pistoia 0. In C1 (3^ di ritorno) il Sassuolo, persa la vetta col pari di Bologna, cerca riscatto ospitando a Casalgrande (16) i Rossoblù Imolese, mentre il Montale ultimo riceve alle 15 il Faenza. In C2 nella 2^ di ritorno la Pro Patria va a caccia della decima vittoria di fila nel big match sul campo del Guastalla (ore 15) terzo a -3, fuori casa anche l’Emilia Futsal quarto, che alle 16 a Santa Maria Codifiume se la vede in casa del Molinella e il Nonantola di scena a Moglia alle 14,30 contro il Bondanello penultimo. In Serie D ieri sera lo United Carpi ha ospi8tato il Carpaneto, mentre oggi alle 15 alla Vallauri tocca alla Virtus Cibeno contro il Fabbrico.

d.s.