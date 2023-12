Calcio a Cinque. Il Modena Cavezzo perde lo scontro salvezza. Nel ko con il Lecco recriminazioni contro l’arbitro

È un Modena Cavezzo nero di rabbia (che a fine gara ha scelto il silenzio stampa) quello che perde 6-5 in casa lo scontro salvezza con il Lecco nella terz’ultima di andata di A2 Elite. Nel mirino l’inesistente espulsione del portiere Vezzani che sul 3-2 per i gialloblù a inizio ripresa esce dall’area e stoppa col petto, ma per l’inadeguata arbitra Natalia Bernardino di Terni il tocco è col braccio e scatta il rosso che manda fra i pali il debuttante Morrelli dell’Under 19, visto che tutti gli altri portiere sono ko. Fino a lì la squadra di Sapinho aveva rimontato lo 0-1 iniziale con Jezin (foto) e poi ribaltato il nuovo 2-1 lecchese con la doppietta di Dudu Costa. Nella ripresa in inferiorità il Lecco prima pareggia e poi mette la freccia con 2 reti (5-3), Dudu Costa accorcia di nuovo (4-5) ma da un suo errore nasce il nuovo +2 ospite (4-6). A 100 secondi dalla fine El Madi in tap riaccende le speranze, ma nell’ultima occasione Jezin e ancora El Madi in tap non riescono a trovare il guizzo del 6-6. In classifica il ko del Saints Pagnano lascia il Modena Cavezzo al terz’ultimo posto, in vista dello scontro diretto sul campo dei Saints di sabato 16.

Le altre gare: Cdm-Mestre 7-3, Pistoia-Elledì 0-12, Pordenone-Petrarca 1-4, Altamarca-Pagnano 5-4, Fenice-Leonardo (ieri sera), rip. Altovicentino.

Classifica. Petrarca 28, Pordenone 21, Elledì e Cdm 20, Altamarca 19, Leonardo * 17, Mestre 14, Fenice * e Lecco 13, Modena Cavezzo e Pagnano 10, Altovicentino 3, Pistoia 0.

d.s.