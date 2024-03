Calcio a cinque. Il Russi sogna la post season

Dopo la fantastica affermazione in casa della Dozzese, il Russi calcio a 5 nel fine settimana osserva il suo turno di riposo e, dunque, sarà alla finestra per osservare il comportamento delle concorrenti dirette per l’accesso ai playoff. Ora i ravennati sono quinti, ultima posizione utile per la post season: Bologna (avanti 4 punti) e Potenza Picena (indietro di 2) giocano rispettivamente contro Real Fabrica e History Roma, entrambe a 16 punti. Programma serie A2, girone B (18ª giornata): H. Roma-P. Picena (ore 15), Prato-Grosseto e Buldog-R. Emilia (ore 16), Ternana-Dozzese (ore 17), Bfc-R. Fabrica (ore 18). Riposa: Russi. Classifica: Ternana 41; R. Emilia 32; Dozzese 28; Bfc 27; Russi 23; P. Picena 21; H. Roma, R. Fabrica 16; Prato, Buldog, Grosseto 13.

u.b.