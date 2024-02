Calcio a cinque. Il Sassuolo stecca nel big match di Medicina. La Pro Patria allunga ancora, undicesima vittoria

Ferma per riposo la Serie A2 Elite, sono scesi in campo i campionati regionali.

SERIE C1. Il Sassuolo (2 punti in 3 gare) fallisce il big match di Medicina col Villafontana primo della classe perdendo 6-4 e scivola a -4 dalla vetta, visto che anche l’altra capolista Faenza vince 7-0 col Forlì. Per i neroverdi in gol con Antonietti (2), Pureza e Galletta si chiude la striscia di 13 gare utili. Niente da fare nemmeno per il Montale sconfitto 7-4 a Corticella con l’Aposa e resta ultimo. Clas. Villafontana e Faenza 35, Sassuolo e X Martiri 31, Crevalcore 28, Parma 19, Forlì e Baraccaluga 18, Aposa 17, Rossoblù Imolese 10, Montale e Rimini 7.

SERIE C2. Sono 11 successi di fila per la capolista Pro Patria San Felice, che col Molinella va sul velluto imponendosi 10-1: per i giallorossi in gol 3 volte Guerra e Salerno, poi due di Gaglio e una rete per Quaquarelli e Spatari. I ragazzi di Greco allungano a +6 sul secondo posto, ora occupato dal Guastalla, grazie al colpo 3-1 dell’Emilia Futsal in casa dello Shqiponja firmato da Casarini, Cristoni e Cirrito. Al Nonantola basta invece una rete di Boccia per battere 1-0 L’Eclisse e cogliere la seconda vittoria di fila. Clas. Pro Patria 33, Guastalla 27, Shqiponja 25, Emilia 23, Ponte Rodoni 22, Nonantola 18, Ludovico 10, L’Eclisse 7, Molinella 6, Bondanello 5. SERIE D. Doppia sconfitta per le due squadre carpigiane. Nell’anticipo del venerdì sera lo United Carpi cede 5-2 a Reggio con il Celtci secondo della classe (non bastano i gol di Grazian e Gilioli), mentre ieri la Virtus avanti 2-1 (doppietta di Casceglia) a Carpaneto si fatta rimontare cedendo 6-2.

d.s.