Calcio a cinque. La Mernap guarda già al futuro: "Vogliamo confermare tutti»

È tempo dei festeggiamenti per la Mernap, promossa due settimane fa in serie B. I faentini chiuderanno la stagione sabato 6 aprile alle 15 in casa con il Crevalcore, giornata che sarà dedicata alla celebrazione dell’ottima stagione con una festa insieme ai tifosi. Nonostante la stagione non sia ancora terminata, il presidente Filippo Merenda pensa già al futuro. "La vittoria del campionato è stata un’impresa difficilissima – sottolinea – ed è una grande soddisfazione essere riusciti a vincere con una società sportiva che si compone di amici. La conseguente promozione, ovvero passare al campionato nazionale, significa però affrontare un cambiamento importante che richiede un assetto professionistico e un’organizzazione impeccabile. In questi giorni sono successe molte cose per cui prima di rendere effettivi dei cambiamenti faremo trascorrere le festività pasquali e la festa dell’ultima giornata di campionato, dopodiché inizieremo a guardare al futuro nel dettaglio". Nelle idee della Mernap il primo passaggio sarà la conferma di tutti i giocatori che hanno contribuito alla promozione. "In accordo con il nostro diretto sportivo Federico Mazzoni posso già dire che i giocatori, salvo chi vorrà cambiare casacca, saranno confermati tutti in blocco anche perché abbiamo un gruppo di ragazzi che vanno solo ringraziati, e addirittura alcuni di loro sono con noi dalla serie D. Si sono conquistati questa promozione e meritano di giocare nel nazionale".