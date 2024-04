Calcio a cinque - L’impresa. Futsal Lucchese promosso in "C1"

Il Futsal Lucchese conquista la promozione in serie "C1", battendo per 5 a 0 l’Elba "97". Bella la cornice di pubblico alla palestra "Fermi", gremita, dove i rossoneri sono bravi a non fallire il secondo match-point.

La formazione di casa parte subito aggressiva e prova a passare in vantaggio con Guadagnucci, che da fuori cerca di battere Burelli. I rossoneri gestiscono bene il gioco e gli avversari hanno pochi margini di manovra e, poco dopo, Unti chiama il portiere ospite al miracolo sulla sua conclusione che si supera nuovamente sulle conclusioni di Guadagnucci e Quadrelli.

Nonostante le tante occasioni, il primo termina in perfetta parità. Nel secondo tempo parte meglio l’Elba "97" che sfiora il vantaggio con Delbuono, ma è la Lucchese che riesce a sbloccare il match. Favazza si invola e Burelli lo atterra, guadagnando, così, un calcio di punzione che Guadagnucci con un tiro centrale trasforma.

Gli ospiti provano a pareggiare con Linaldeddu, ma Farnocchia para. Il raddoppio del Futsal Lucchese porta la firma del capitano Angiletta che poco dopo replica con un bel tiro da fuori e mette, così, a segno la sua doppietta di giornata. C’è spazio, poi, anche per l’altra doppietta, quella realizzata da Favazza. E arriva la promozione storica.

Futsal Lucchese: Farnocchia; Unti, Eramnazi, Basile, Serroukh, Chouhbane, Favazza, Angilletta, Marziotti, Quadrelli, Guadagnucci, Dal Poggetto.

Alessia Lombardi