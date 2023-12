Calcio a Cinque. Mc, col Lecco uno scontro diretto. Chi vince fa un balzo in avanti

È uno scontro diretto da non sbagliare quello di oggi (ore 16, diretta su futsal tv.it) contro il Lecco per il Modena Cavezzo nella terz’ultima di andata di Serie A2 Elite. Gialloblù e lombardi sono appaiati (col Pagnano, sul cui campo Amarante e soci saranno di scena fra sette giorni) al terz’ultimo posto e chi vince farà un bel salto nella corsa salvezza. Il Lecco viene dal 4-3 al fotofinish con l’Altamarca in cui ha debuttato il nuovo tecnico Moratelli. Tutti disponibili per coach Sapinho, tranne Gargantini squalificato. "Sabato a Padova – spiega il tecnico brasiliano - ce la siamo giocata alla pari con la capolista, abbiamo commesso alcuni errori ma sinceramente ci poteva stare. Ora abbiamo due scontri diretti delicati. Il Lecco è una squadra molto molto forte, che ai nastri di partenza era indicata da tutti come potenziale pretendente alla vittoria finale. Stanno trovando delle difficoltà, ma hanno giocatori da categoria superiore, Guina, Javi Roni ma non solo".

Le altre gare: Cdm-Mestre (ieri sera), Pistoia-Elledì, Pordenone-Petrarca, Altamarca-Pagnano, Fenice-Leonardo, rip. Altovicentino.

Clas. Petrarca 25, Pordenone 21, Elledì, Leonardo e Cdm 17, Altamarca 16, Mestre 14, Fenice 13, Modena Cavezzo, Pagnano e Lecco 10, Altovicentino 3, Pistoia 0.

Regionali. Non ci sono altre squadre modenesi in campo oggi, perché Sassuolo e Montale sono fuori dalla Coppa di C1 e quella di C2 gioca l’ultima giornata a gennaio. In Coppa di Serie D, invece, niente da fare per la Virtus Cibeno, sconfitta giovedì sera 8-5 sul campo dell’Atletico Castellazzo nella 2^ giornata del gironcino a tre: non sono bastate ai gialloblù la tripletta di Gazioli e le reti di Bigarelli e Rinaldi. In classifica reggiani già qualificati a 6 punti, Virtus e United Carpi sono a zero e martedì 12 alle 21,45 alla Vallauri si sfidano, solo chi vince può avere qualche chance di ripescaggio. Davide Setti