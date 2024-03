Calcio a cinque. Mc, un altro addio. Sapinho è ai saluti

Un altro addio scuote il Modena Cavezzo. Ieri si è dimesso coach Sapinho, anche se la società ha specificato che l’addio sarà operativo solo da fine stagione. Il tecnico brasiliano dunque sarà in sella pur da dimissionario nelle ultime (ininfluenti) giornate del campionato di A2 Elite, contro Lecco (venerdì 5), Pagnano e Leonardo Cagliari, in cui il Modena Cavezzo già salvo proverà a migliorare il decimo posto attuale. "Una decisione – si legge nel comunicato - che, secondo l’allenatore, è maturata in seguito ai recenti cambiamenti avvenuti nel ramo sportivo della dirigenza". Il riferimento dunque è al recente addio da parte del direttore sportivo Giuseppe Fazio, arrivato la scorsa settimana a salvezza raggiunta dopo 6 anni di proficua collaborazione, un evento che ha portato anche Sapinho (arrivato la scorsa estate per sostituire Nunzio Checa) a ritenere conclusa la sua esperienza con i Leoni della Ghirlandina.

d.s.