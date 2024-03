Calcio a Cinque. Mister Checa verso il ritorno al Mc

È già cominciato il futuro del Modena Cavezzo. Dopo gli addii annunciati in questi giorni del ds Fazio e di coach Sapinho (che comunque resterà in panchina per le ultime tre ininfluenti gare di A2 Elite), la società gialloblù ha messo le basi per la prossima stagione. In panchina tutto porta al ritorno di Nunzio Checa (foto), storico tecnico della scalata dalla C1 alla seconda categoria del futsal nazionale, impegnato ora alla guida della Real Casalgrandese che cerca un posto nei playoff di Serie B. Per la direzione sportiva invece non arriveranno nuove figure, ma sarà il presidente Nicola Diana, che lavorerà spalla spalla col nuovo tecnico, a raccogliere l’eredità di Fazio per la costruzione della prossima rosa al via nell’A2 Elite 2024-25.