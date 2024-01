Calcio a Cinque. Per Mc l’ostacolo Fenice: "Vogliamo il bis di Pistoia»

La boccata d’ossigeno di Pistoia ha riportato dopo 2 mesi il sorriso in casa Modena Cavezzo, che oggi alle 18 ospita la Fenice Venezia Mestre nella 3^ di ritorno di Serie A2 Elite. Pur terz’ultimi, i gialloblù grazie al +11 attuale sull’Altovicentino sarebbero salvi e possono sfidare i lagunari con un altro spirito.

"Pistoia è stata una vittoria fondamentale – spiega coach Sapinho – ma ora vogliamo ripeterci. La Fenice all’andata ha vinto 8-4 e ci ha messo in grandissima difficoltà, ma da allora siamo cresciuti. Loro hanno uno come Di Fonzo che da solo è in grado di fare male a chiunque". Per i gialloblù due rientri preziosi di Pardal in porta e Jezin, unico out Matarese.

Le altre: Cdm-Elledì (ieri sera), Mestre-Pagnano, Pordenone-Pistoia, Petrarca-Lecco, Altovicentino-Leonardo, rip. Altamarca. Clas. Petrarca 32, Altamarca 29, Pordenone 27, Elledì e Leonardo 25, Lecco e Cdm 22, Mestre 20, Felince e Pagnano 18, Modena Cavezzo 14, Altovicentino 3, Pistoia 0.

Serie C1. Nella 2^ di ritorno la capolista Sassuolo, lanciata da 7 vittorie di fila, gioca alle 15 a Corticella sul campo dell’Aposa Bologna per proseguire la sua marcia verso la B, con un orecchio sul risultato dell’altra prima della classe Villafontana che riceve il X Martiri. Scontro salvezza invece per il Montale ultimo, che alle 15 fa visita a Colorno al Due G Parma che lo precede di 3 punti.

Serie C2. Si riparte con la prima di ritorno e le 3 modenesi sono tutte in casa. La capolista Pro Patria San Felice cerca la nona vittoria di fila alle 15 a Ravarino con l’Eclisse, l’unica che all’andata l’ha battuta, l’Emilia quarta gioca il big match (16 a San Cesario) col Guastalla che è a +4, mentre il Nonantola ospita alle 15 il Ponte Rodoni.

Serie D. Nell’anticipo della prima di ritorno giovedì la Virtus Cibeno ha perso 8-4 sul campo della capolista Atletico Castellazzo, cedendo nel finale dopo aver tenuto fino al 3-3 (in gol Nosari, Bigarelli, Casceglia e Grazioli), ieri sera si è giocato Fabbrico-United Carpi.