Calcio a cinque. Russi, che vittoria in rimonta

Grande vittoria in rimonta del Russi che espugna il campo del Lucrezia 4-2. Primi punti in trasferta per il Falchetti che vanno in svantaggio al 13’ pt a causa di un colpo di testa di Taurisano. Malgrado un tiro libero a favore (parato) e 2’ di superiorità numerica gli arancioni vanno al riposo sotto 1-0. Nella ripresa il Russi domina ma subisce il 2-0 dopo 2’, risultato che non cambia sino al 13’ quando Michelacci segna. Il convulso finale premia i ravennati che pareggiano con Babini (17’) dilagando poi 4-2 con Beltrami (19’) e Gurioli in gol a 6’’ dal termine. Serie A2, girone B (10ª giornata): H. Roma-Dozzese 2-4, Grosseto-R. Emilia 5-5, Prato-R. Fabrica 10-0, Buldog-Russi 2-4. Ieri sera: Bologna-Ternana. Riposa: P. Picena. Classifica: Dozzese, Ternana 19, Bfc, P. Picena, R. Emilia 17; H. Roma, Grosseto 10; Russi 9; R. Fabrica 7; Buldog, Prato 6.

u.b.