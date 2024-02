Calcio a cinque. Russi, scontro diretto con Real Fabrica

Fondamentale partita casalinga per il Russi calcio a 5 che oggi (ore 17) ospita al PalaValli il Real Fabrica di Roma in una partita che vale tanto per la formazione di Simone Bottacini. I viterbesi hanno 1 solo punto in meno dei ravennati ma anche con una partita in meno, visto che i laziali hanno già riposato. Contrapposti due record: il Russi è ancora imbattuto in casa mentre il Real Fabrica ha ottenuto 1 solo punto alla prima giornata di campionato contro il Potenza Picena (3-3), poi cinque sconfitte consecutive. E ha segnato appena 7 reti lontano dalle mura amiche. Programma serie A2, girone B (16ª giornata): H. Roma-Prato (ore 15), Buldog-Grosseto (ore 16), Bfc-P. Picena, Ternana-R. Emilia, Russi-R. Fabrica (ore 17). Riposa: Dozzese. Classifica: Ternana 35; R. Emilia 29; Dozzese 28; Bfc 27; P. Picena, Russi 17; R. Fabrica 16; H. Roma, Prato 13; Grosseto 10; Buldog 9.

u.b.