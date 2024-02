Calcio a cinque. Russi, trasferta da brividi con la Dozzese

Partita di cartello, nel girone B di serie A2, oggi alle 15 alla Palestra Cavina di Imola per il Russi calcio a 5 che fa visita alla Dozzese, terza in classifica. Dozza che si è decisamente rinforzata in questa stagione anche se in questa seconda parte ha raccolto un po’ meno rispetto all’arrembante inizio di stagione. Dopo il 6-6 in casa del Russi, la Dozzese ha vinto sì 4 partite ma ne ha perse altrettante anche se l’unico pareggio resta quello di Russi. "Noi proviamo a giocare tutte le partite – dice Simone Bottacini, il tecnico del Russi – e faremo lo stesso contro la Dozzese: certo, abbiamo assenze importanti come Gurioli e Zamboni ma non dobbiamo avere alibi e tutti noi dobbiamo aggiungere qualcosa in più per fare bene. Sostanzialmente ci mancano due risultati per essere tranquilli e magari sognare anche un po’". Programma serie A2, girone B (17ª giornata): Dozzese-Russi (ore 15), R. Fabrica-Ternana e Grosseto-H. Roma (ore 15,30), P. Picena-Buldog (ore 16), R. Emilia-Bfc (ore 17). Riposa: Prato. Classifica: Ternana 38; R. Emilia 29; Dozzese 28; Bfc 27; Russi, P. Picena 20; H. Roma, R. Fabrica 16; Prato 13; Buldog 12; Grosseto 10.

u.b.