Calcio a Cinque Serie A2 Elite. Mc riceve i friulani del Maccan. Checa: "Voglio vedere sacrificio»

Il Modena Cavezzo prova oggi a cancellare il brutto ko di Lecco nell’ultimo impegno del 2024, penultima giornata del girone di andata di Serie A2 Elite. Alle 18 la squadra di Nunzio Checa riceve i friulani del Maccan Prata sesti in classifica con l’obbligo di fare punti per dare ossigeno a una classifica che con gli ultimi 4 ko di fila e i successi di alcune inseguitrici si è complicata e ad oggi varrebbe la disputa dei playout.

"Dopo Lecco non sono stati giorni facili – ha spiegato coach Checa – una squadra che non lotta come quella vista in Lombardia non può rappresentarmi. Contro il Maccan voglio sacrifico, voglia di combattere e intelligenza. Dobbiamo dimostrare di essere più di quanto visto a Lecco". Ancora tanti problemi in infermeria: sono out Vlasi e Storchi (per entrambi stagione finita), oltre a Martinez (si teme un lungo stop per un problema muscolare), mentre Amarante va in panchina ma non sarà utilizzabile.

Le altre: ieri sera Cdm-Rovereto e Mantova-Lecco, oggi Leonardo-Cesena, Mestre-Elledì, Pordenone-Ol. Verona, Altamarca-Milano.

Classifica: Mestre e Mantova 27, Altamarca 23, Elledì e Lecco 22, Maccan 21, Rovereto 17, Pordenone 15, Cesena 12, Cdm 10, Modena Cavezzo e Leonardo 9, Ol. Verona 7, Milano 4.

d.s.