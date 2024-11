Calcio a cinque serie C1. Due rinforzi per l’Oleodinamica

Due volti nuovi per l’Oleodinamica Forlivese di mister Antonio D’Amico. Il diesse della società Maicol Girelli ha innervato la rosa del quintetto biancorosso con l’innesto di Yassine Maski ed Ezequiel Martel Montoli, prelevati dalla Mernap Faenza.

Maski, marocchino classe 1988, è un esperto pivot e sbarca a Forlì dopo le stagioni con la maglia di Argenta, Cotignola e Castello, in serie C2, poi quelle di Faventia (serie B), Osteria Grande, Villa Fontana, Only Sport e appunto Mernap Faenza, in cui ha contribuito alla scalata dalla serie C2 alla Serie B.

Montoli, argentino di Buenos Aires nato nel 1994, in Italia dal 2023, ha iniziato col calcio a cinque con la stessa Mernap Faenza e col Fossolo, nel ruolo di centrale e laterale, dopo un passato nel calcio a undici, nella Terza Divisione argentina con il Victoriano Arenas, sua squadra d’origine.

Con questi due nuovi acquisti, l’Oleodinamica conta di rafforzare l’organico nell’ottica di centrare una tranquilla salvezza, partendo dallo scontro diretto interno di sabato, valido per la 10ª giornata C1, col Fossolo.

Franco Pardolesi