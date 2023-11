Calcio a Cinque. Tre modenesi passano agli ottavi della Coppa Velez. La Pro Patria travolge l’Aposa Bologna con otto gol

Il 2° turno della Coppa Velez spedisce agli ottavi tre modenesi. Qualificazione a valanga per la Pro Patria San Felice che asfalta 8-1 l’Aposa Bologna, squadra di C1: giallorossi avanti con Quaquarelli poi dopo l’1-1 bolognese è Salerno (foto) di testa (50 reti in giallorosso) a firmare il 2-1 del primo tempo. Nella ripresa con 4 reti in 7’ la squadra di Greco scappa via arrotondando con Garofalo e il debuttante ’Nacho’ Castejon. A sorpresa con i sanfeliciani c’è la Virtus Cibeno, che è ancora senza vittorie in D ma in Coppa viaggia a mille: i gialloblù affondano 5-1 il Nonantola con il tris di Rinaldi e i gol di Bigarelli e Stassi (Boccia per gli ospiti). Esce di scena invece il Montale, piegato 5-3 a Moglia dal Bondanello dove non bastano i gol di Pecorari, Manca e Cellurale. Nel derby giocato mercoledì sera a San Cesario la spunta il Sassuolo 2-1 sull’Emilia Futsal: tutto nel primo tempo con il tiro al volo di Galletta e il tocco sottomisura di Quaye per il 2-0 neroverde accorciato prima del riposo da Bergonzini.

Calcio a undici. In Seconda lo Zocca ha cambiato mister: esonerato mister Delogu, il ds Duzzi e il vice Daniele Garavini in panchina anche domenica col Monzuno, aspettando il sostituto.

d.s.