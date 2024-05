Calcio a cinque - Under15. Trofeo delle Regioni al Russi. Bottacini: "Un’ottima stagione»

Un playoff quasi sfiorato in A2, o una salvezza con largo anticipo, a seconda dei punti di vista. E un trofeo di gran prestigio – il Torneo delle Regioni Under15 con l’Emilia Romagna – alzato al cielo, sono lo specchio di una fantastica annata conclusa dal ravennate Simone Bottacini, prima con suo Russi, poi come allenatore della selezione emiliano-romagnola sotto i 15 anni con la quale ha vinto la competizione più prestigiosa, con tutte le Regioni che ha vissuto la sua fase finale in Calabria e nella quale i giovani dell’Emilia- Romagna, sotto l’occhio attento e vigile del presidente federale regionale, Simone Alberici, si sono imposti uscendo vittoriosi prima dalla fase a gironi, poi superando nei quarti la Sicilia (6-2), in semifinale il Lazio ai rigori (dopo il 2-2 a fine gara) e 4-0 nell’ultimo atto le Marche. "In effetti è stata un’ottima stagione – dice lo stesso Simone Bottacini – ricca di lavoro e di apprendimento ma anche di tante soddisfazioni, a partire dal Russi per concludersi con la Rappresentativa dell’Emilia Romagna. Siamo stati orgogliosi di quanto fatto, dentro e fuori dal campo: ai ragazzi della rappresentativa ho chiesto di vincere la finale non fosse che per le 14 ore di pullman che ci aspettavano per tornare a casa. Farle da secondi sarebbe stato difficilissimo". Bottacini ha, tra l’altro, deciso di restare a Russi, per provare a conquistare i playoff: "È stata una grande annata per la categoria conservata e per essersi calati in serie A2, con costi e trasferte da serie A. Un po’ di amaro in bocca mi era rimasto e così ho deciso di rimanere per provare a conquistarli il prossimo anno".

u.b.