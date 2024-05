Calcio. Al via il secondo memorial Bruno Gasperini. In partenza anche il torneno Città di Ponsacco

Una giornata all’insegna del calcio giovanile nel ricordo di Bruno Gasperini, figura storica del calcio ponsacchino. Domenica mattina 12 maggio dalle ore 9.30 fino alle 17 allo stadio comunale di Ponsacco andrà in scena il secondo Memorial Bruno Gasperini. Partecipano al torneo in giornata unica le scuole calcio la Mobilieri Ponsacco organizzatrice dell’evento e dell’Impruneta Tavarnuzze, il cui responsabile della scuola calcio è il ponsacchino ed ex giocatore viola, Claudio Piccinetti.

Coinvolte nel torneo sono le categorie Esordienti (2011 e 2012), Pulcini (2013 e 2014), Primi calci (2015 e 2016) e Piccoli amici (2017 e 2018). A disposizione di atleti e spettatori ci sarà l’area ristoro aperta dalle 12.30 per pranzare con i ragazzi del settore giovanile e gli ospiti speciali per l’evento. Conclusi i campionati Figc, questo è il primo appuntamento post regular season.

Dal 13 maggio parte invece il torneo Città di Ponsacco, che si concluderà il 17 giugno. Anche questo torneo si terrà allo stadio comunale di viale della Rimembranza durante il quale si affronteranno 64 squadre di tutte le categorie giovanili, dai Piccoli amici ai più grandi degli Allievi. L’altro evento di rilievo dell’estate calcistica ponsacchina sarà il Camp dell’Atletico Madrid, una novità per la nostra provincia, che si terrà alle Melorie dal 17 al 21 giugno.

l.b.