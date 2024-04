Calcio Allievi 2007. Il Viaccia si laurea campione provinciale

Con la vittoria per 2-0 al Conti di Galciana, il gruppo degli Allievi 2007 del Viaccia si laurea campione provinciale. Una stagione entusiasmante per il gruppo di mister Bianchi che ottiene la matematica certezza del primato con due giornate d’anticipo. A trascinare i rossoblù nel match decisivo sono stati Hisely e Di Giacomo, autori delle due marcature con cui il Viaccia ha superato la Galcianese. Tre punti che portano i rossoblù a quota 71, sette lunghezze in più del Prato Nord e otto sul Montemurlo Jolly. Quest’ultime due formazioni sono state quelle che hanno provato fino alla fine a dare del filo da torcere alla capolista, ma che si sono dovute arrendere di fronte a un cammino quasi perfetto del Viaccia. I ragazzi di Bianchi infatti in 26 gare disputate hanno perso un solo match, a fronte di due pareggi e di 23 affermazioni. Tra l’altro con un cammino da schiacciasassi, fatto di 101 marcature e di sole 20 reti subìte, cioè migliore difesa del torneo provinciale e secondo miglior attacco dietro solo quello del Prato Nord. Vincere il campionato Allievi significa per il Viaccia tornare anche nei regionali dopo qualche stagione di assenza. "E’ una grande soddisfazione che condividiamo con tutto l’ambiente – commenta il presidente del Viaccia Calcio, Gianni Esposito -. Una stagione entusiasmante, che si somma agli altri ottimi risultati di prima squadra e settore giovanile. Un successo frutto dello straordinario lavoro di giocatori, staff tecnico, famiglie e responsabili sportivi della nostra società". Questo il gruppo: Edoardo Bacarella, Brando Calvani, Achille Cusano, Mattia Di Bella, Mattia Di Giacomo, Luca Falzarano, Leonardo Hisely, Mirko Laurenzi, Lapo Mango, Aleks Fakkas, Ernis Muca, Alessio Nicosia, Gabriele Salaris, Lorenzo Valenti, Giulio Visconti, Luca Mazzanti, Lorenzo Franceschini, Ibrahima Bah, Marco Quochi, Christian Stanzone. All. Andrea Bianchi. Mister in seconda Edoardo Coda Zabetta, dirigenti Massimiliano Valenti e Salvatore Di Giacomo.