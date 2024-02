Calcio Allievi Premiata una cinica Pontremolese . Battuto il Montecatini con una rete di Bernieri

Pontremolese

1

Montecatini

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Ghiselli, D’Aleo, Guelfi, Bernieri, Felici (82’ Giusti), Ferri Tommaso (84’ Ferri Enrico), Matellini, Pezzoni, Quechtati (54’ Necchi Ghiri), Netipanyj (73’ Di Santo), Mastrini (76’ Lucchini). A disp.: Bardi, Bui, Carnesecca, Pilati. All.: Chelotti.

MONTECATINI: Magni, Melani, Grossi, Garmouma, Fantozzi, Castaldo, Carotenuto, Orlacchio, Scatolini, Pacini, Diglio. A disp.: Cabras, Spena, Mari, Irace, Larocca, Falzolgher. All.: Pitaniello.

Arbitro: Pinelli di Carrara.

Marcatori: 57’ Bernieri.

Note: espulso Orlacchio per doppia ammonizione.

PONTREMOLI – Per il Montecatini sarà dura da mandar giù, ma il calcio è questo su qualsiasi pianeta. E quindi scriviamo pure tranquillamente che la Pontremolese dopo quanto messo in visione nel primo tempo sarebbe stato arcicontento di firmare un bel pari con i termali. Ma poi grazie al sigillo del miglior giocatore in campo, Bernieri, che è un nobilissimo prodotto del gruppo diretto dalla mano ruvida e callosa di Giorgio Chelotti , la Pontremolese vince un match quasi interamente corroborato di azzurro nei secondi 45’ minuti.

Resta comunque un match combattuto a tratti nervoso, non bello sul piano dello spettacolo, ma sicuramente interessante per equilibrio e intensità. Due squadre che per lunghi tratti si sono annullate vicendevolmente. Non sono mancati nemmeno gli interventi duri, quasi mai cattivi, però l’arbitro Pinelli è riuscito a tenere bene in pugno la contesa disturbata dai soliti “ululati“ davvero poco edificanti da parte di pseudo tifosi appollaiati sulle tribune del Lunezia.