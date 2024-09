Calcio amatori. Campionati Uisp con 100 squadre: "Meno gironi, tornei più lunghi»

Un centinaio di squadre di calcio amatoriale ai nastri di partenza, nelle varie categorie. Tutto pronto per la nuova stagione del Calcio Uisp della Lega della Spezia e della Valdimagra. La prima partenza già oggi, con il calcio a 11, dove in Serie A o Girone 1, si nota subito una grande assenza: il Valeriano Favaro Alinò che, da campione e pluriscudettato, ha deciso di rinunciare, confermando la decisione paventata pochi mesi fa. Trentuno squadre al via in due gironi e questa è la prima giornata della massima serie: Gs Pozzuolo-Il Ritrovo Filetto, La Serra-Amatori Per Lucio, Real Chiappa-Cpo Agriturismo La Sarticola, Sarzana calcio-Amatori Castelnuovo, Montemarcello-Blues Boys, Carpena-Bagnone e Comano-Atletico Tresana. Lunedì sarà poi la volta del calcio a 7, con 42 squadre ai nastri di partenza (qui non mancano invece il titolati della Locanda Alinò, che i fratelli Beppe e Ciro Di Cristo hanno voluto ancora iscrivere) divise in tre gironi, quindi Calcio Over 45 con 14 squadre e il neonato Campionato di calcio a 5 a fine ottobre. "Confermare gli stessi numeri dello scorso anno è per noi motivo di orgoglio – dichiara soddisfatto il responsabile del settore di attività calcio Mauro Bravo – Con la nuova legge dello sport, la crisi e la carenza di impianti sportivi non ci aspettavamo davvero questo risultato.

Invece siamo rimasti positivamente sorpresi dalla scelta delle società. Ci sarà la novità del calcio a 5, che da anni rincorriamo e che ormai sembra essere diventato davvero realtà. Quest’anno abbiamo poi deciso di accorpare i gironi, da 3 a 2 nel calcio a 11 e da 4 a 3 nel calcio a 7, rendere più interessanti e più lunghi i nostri campionati. Il rammarico è la mancanza di impianti sportivi, che possano permettere di giocare senza essere costretti a partite ad orari impossibili e a giocare in situazioni poco praticabili".

Marco Magi