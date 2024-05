Calcio Amatori Uisp. Il Circolo Agrestone si aggiudica anche la fase play-off. A Cerchiaia il gol di Fazzuoli piega l’Usap Poggibonsi

Dopo aver vinto il campionato Uisp Siena Valdelsa, il Circolo Agrestone di Colle (nella foto) si impone nei play-off. Successo per 1-0, grazie alla rete di Alessio Fazzuoli al 74’, nella finale contro l’Usap Poggibonsi allo stadio Ceccarelli di Cerchiaia (Siena).

La cronaca. Al 10’ da calcio di punizione ci prova Lapucci N.: il suo destro è insidioso ma è bravo l’estremo difensore a respingere. Al 21’ alla bandierina va Feti che trova Dede abile a staccare, ma è miracolosa la parata del portiere. Riparte il secondo tempo e da un errore del Circolo Agrestone in fase d’impostazione l’Usap ha il pallone buono per sbloccare, ma l’occasione non si concretizza. Al 59’ è provvidenziale l’intervento di Bellini che vola e devia la sfera sul palo dopo un bel colpo di testa. Sembra il preludio di un epilogo ai rigori, ma, al 74’ ecco la punizione di Fazzuoli, un tiro cross che nessuno tocca e il pallone si infila all’incrocio. Merito dunque di Fazzuoli, ripartito dopo un serio infortunio fornendo prestazioni sempre più convincenti. Poi il triplice fischio e la festa. In pochi credevano in un’impresa simile. Uno di questi il presidente Rudy Palmieri e tutta la dirigenza che hanno portato la squadra, con un’età media molto inferiore alle altre pretendenti, a trionfare. "Grazie agli amici che sono venuti a tifare in questa finale e alle ragazze che ci hanno sostenuto in qualsiasi trasferta", si spiega dall’Agrestone.

USAP: Corsini, Pratelli, Rocchi F., Mona, Kamel B., Roselli, Corti, Angiolini, Boldrini, Spinelli, Spedale.

Panchina: Romano, Rocchi S., Suffia, Castaldo, Signorini, Nencioni, Forconi, Kamel H., Casini. Allenatore Bisignano.

AGRESTONE: Bellini, Brasiello, Castaldo, Kingsley, Fazzuoli, Brucato, Lapucci F., Feti, Lapucci N., Nidiaci, Oliveri.

Panchina: Franchi, Bartali, Giglioli, Carmignani, Gonnelli, D’Angelo, Melis, Esposito. Allenatore De Angelis.

Arbitro Fanelli.

Rete: 74’ Fazzuoli.