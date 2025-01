Calcio amatoriale. Momento magico per il Club Forza Forlì

Un giro di boa con i fiocchi per il Club Forza Forlì. Giunta infatti a metà stagione, la squadra amatoriale, allenata da Franco Pardolesi, sta vivendo un invidiabile ‘magica moment’. La squadra di calcio, capitanata dallo storico giocatore Alberto ‘Calle’ Calderoni, per anni bandiera del Galletto, si è imposta nella 19ª edizione del campionato Over 43 vincendo sia la gara d’andata sia quella di ritorno nell’ultimo atto del torneo – 5-2 e 2-3 i risultati – contro i Diavoli Rossi di Santarcangelo. Adesso il ‘Club’ si prepara a tornare in campo dalla prossima settimana nel campionato romagnolo Over 35 nel quale, dopo undici turni senza sconfitte, occupa il terzo posto grazie alle 19 reti di Angelo De Simone.

Bene anche la squadra di Calcio a Cinque capitanata da Matteo Matteucci che, dopo il successo nel Torneo di Natale giocato al Derby di Castrocaro, ha chiuso il girone d’andata del campionato Kick Off, di Cesena, in testa alla classifica con un ‘percorso netto’ di tredici vittorie in altrettante gare giocate e con Youness Artoum capocannoniere con 31 reti. Insomma, il ‘vecchio’ Club Forza Forlì è sempre in salute.