"Calcio: Badesse e Pomarance pareggiano 2-2 in una partita combattuta"

Badesse

2

Pomarance

2

BADESSE – Finisce in parità tra Badesse e Pomarance. La partita si decide nel primo tempo con il vantaggio dei locali dopo solo 4 minuti con Vidal che da dentro area raccoglie un assist di Mazzi e con un diagonale rasoterra batte Cionini. La replica degli ospiti è immediata e dopo due occasioni con Fedi e con Mandorlini protagonista in entrambi i casi, agguantano il pari al 22’: è Fedi che riprende un assist di Pacini. Ospiti al 29’ in vantaggio: indecisione di Salucci che mette in azione Faraoni che batte Mandorlini. Pari di Debolini G. che raccoglie un assist di Mario. Nella ripresa due conclusioni di Pecchi.